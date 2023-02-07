Землетрус в Туреччині: 9 з 27 українців вийшли на зв’язок

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявляє, що 9 з 27 українців, які перебували в зоні землетрусу, вийшли на зв’язок.



«У нас зараз є 27 запитів, з них 9 осіб ми знайшли осіб, які перебували в зонах стихійного лиха, їхньому життю немає загрози. Всі живі і не поранені. З тими, з ким не вдалося встановити зв’язок, – десь близько 18 осіб. Насамперед це пов’язано з тим, що немає комунікації з регіоном Хатай – це епіцентр землетрусу. Сподіваємось, що сьогодні-завтра ми будемо мати повну картину про всіх українців», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині і Сирії на світанку 6 лютого, поваливши цілі житлові будинки, зруйнувавши лікарні й залишивши тисячі людей без даху над головою. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в обох країнах зросла до щонайменше 4365.

У Туреччині оголосили семиденну жалобу. Десятки країн і міжнародних організацій, зокрема Україна, зголосилися надати допомогу постраждалим.