Асад погодився відкрити ще два пункти пропуску для надходження допомоги в Сирію – ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш повідомив, що президент Сирії Башар аль-Асад погодився відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною, щоб сприяти надходженню допомоги постраждалим від руйнівного землетрусу на північному заході Сирії.

За словами генсекретаря, їх відкриють принаймні на три місяці.

«Відкриття цих пунктів пропуску – разом із полегшенням гуманітарного доступу, прискоренням погодження віз і спрощенням поїздок між центрами – сприятиме швидшому надходженню більшої кількості допомоги», – йдеться в заяві Ґутерріша.

Тим часом, кількість загиблих після землетрусу в Туреччині й Сирії, що стався 6 лютого, перевищила 37 тисяч. У Туреччині, за офіційними даними, загинули понад 31 тисяча людей, у сусідній Сирії відомо про загибель близько шести тисяч людей.

На північ Сирії, де залишається останній анклав, який утримують противники президента Башара Асада, перша колона з гуманітарною допомогою дісталася лише четвертої доби після землетрусу. Досі для гуманітарних вантажів ООН був відкритий лише один пропускний пункт на кордоні Туреччини і Сирії. В ООН сподівалися на відкриття ще двох.

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