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Асад погодився відкрити ще два пункти пропуску для надходження допомоги в Сирію – ООН

Тим часом, кількість загиблих після землетрусу в Туреччині й Сирії, що стався 6 лютого, перевищила 37 тисяч

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш повідомив, що президент Сирії Башар аль-Асад погодився відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною, щоб сприяти надходженню допомоги постраждалим від руйнівного землетрусу на північному заході Сирії.

За словами генсекретаря, їх відкриють принаймні на три місяці.

«Відкриття цих пунктів пропуску – разом із полегшенням гуманітарного доступу, прискоренням погодження віз і спрощенням поїздок між центрами – сприятиме швидшому надходженню більшої кількості допомоги», – йдеться в заяві Ґутерріша.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

Тим часом, кількість загиблих після землетрусу в Туреччині й Сирії, що стався 6 лютого, перевищила 37 тисяч. У Туреччині, за офіційними даними, загинули понад 31 тисяча людей, у сусідній Сирії відомо про загибель близько шести тисяч людей.

На північ Сирії, де залишається останній анклав, який утримують противники президента Башара Асада, перша колона з гуманітарною допомогою дісталася лише четвертої доби після землетрусу. Досі для гуманітарних вантажів ООН був відкритий лише один пропускний пункт на кордоні Туреччини і Сирії. В ООН сподівалися на відкриття ще двох.

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