Землетрус у Туреччині: понад 130 людей підозрюють у порушеннях при зведенні зруйнованих будівель

У Туреччині почали розслідування будівництва споруд, які були зруйновані землетрусом 6 лютого – про це журналістам повідомив віцепрезидент країни Фуат Октай.

За його словами, 131 людину підозрюють у причетності до руйнування деяких із тисяч будівель, знищених землетрусом. Були видані ордери на арешт 113 людей.

«Ми будемо ретельно стежити за цим, доки не буде завершено необхідний судовий процес, особливо щодо будівель, які зазнали серйозних пошкоджень, і будівель, які спричинили загибель і поранення», – заявив він.

За оцінкою міністра довкілля Мурата Курума, землетрус зруйнував або пошкодив 24 921 будівлю в регіоні.

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Забудовника одного із житлових комплексів, які були зруйновані в Антакії, затримали в аеропорту Стамбула, звідки він планував вилетіти до Чорногорії. Він стверджував, що його поїздка не пов’язана з можливим розслідуванням, передає агенція Anadolu.

Згідно з останніми оцінками, кількість загиблих внаслідок землетрусів, перший із яких стався вранці 6 лютого, у Туреччині та Сирії загалом перевищила 28 тисяч людей.

У Туреччині громадяни критикують владу та будівельників, які, як вважається, не дотримувалися стандартів при зведенні багатоповерхових будівель у сейсмічно активних зонах. Критика звучить і на адресу президента Ердогана: у тому числі через затримки з доставкою допомоги та пізній початок рятувальних робіт. Ердоган визнав «деякі проблеми», проте зараз, за його словами, ситуація під контролем.

За оцінками агентства Fitch Ratings, економічні втрати Туреччини внаслідок землетрусу можуть досягти чотирьох мільярдів доларів.

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На північ Сирії, де залишається останній анклав, який утримують противники президента Башара Асада, лише на четверту добу після землетрусу дісталася перша колона з гуманітарною допомогою.

Влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції, що діють проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв’язку із землетрусом аж до серпня 2023 року.