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Новини | Суспільство

Меджліс оголосив всеукраїнську акцію допомоги постраждалим від землетрусів у Туреччині

Всеукраїнська акція проводитиметься протягом одного місяця – з 13 лютого 2023 року по 13 березня 2023 року

Меджліс кримськотатарського народу оголосив всеукраїнську акцію «Добрий сусід – найближча родина» для допомоги постраждалим від землетрусів у Туреччині 6 лютого, повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Меджліс кримськотатарського народу виступає з ініціативою проведення всеукраїнської акції «Добрий сусід – найближча родина» з надання гуманітарної допомоги громадянам Туреччини, які постраждали від наслідків руйнівних землетрусів 6 лютого 2023 року. Всеукраїнська акція проводитиметься протягом одного місяця – з 13 лютого 2023 року по 13 березня 2023 року», – йдеться у повідомленні Чубарова.

11 лютого буде оголошено перелік першочергових предметів та видів гуманітарної допомоги, які прийматимуться від громадян та організацій України, а також порядок їх оформлення, місце та час прийому.

Кількість жертв руйнівних землетрусів у Туреччині 6 лютого перевищила 19 тисяч. У сусідній Сирії – майже 3500 жертв.

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