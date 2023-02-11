Зеленський вшанував пам’ять жертв землетрусу під час відвідин посольства Туреччини

Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять жертв руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого на території Туреччині та Сирії.

Як повідомляє сайт Офісу президента, Зеленський зробив запис у книзі скорботи.

«Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим», – зазначив президент.

6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім були десятки афтершоків. Кількість жертв у Туреччині та Сирії перевищила 23 тисячі.