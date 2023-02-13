У Туреччині врятували 6-річну дівчинку через 178 годин після землетрусу – ЗМІ

Дівчинку на ім’я Мірай врятували з-під уламків багатоквартирного будинку в південному турецькому місті Адіяман – через 178 годин після руйнівного землетрусу, який сколихнув регіон, повідомляє Reuters.



Телеканал CNN Turk повідомив, що дівчинці шість років і що рятувальники також близькі до того, щоб дістатися до її старшої сестри.

Читайте також: Майже 26 мільйонів людей постраждали від землетрусу в Туреччині та Сирії – ВООЗ

Землетрус магнітудою 7,8 на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався в ніч на 6 лютого внаслідок зіткнення Аравійської плити зі Східно-Європейською платформою. Ще один землетрус, магнітудою 7,7, стався в центральній частині Туреччини того ж дня.

Число загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок землетрусу сягнуло щонайменше 34 179 людей. Експерти з питань катастроф 72-годинний період вважають найбільш ймовірним для порятунку життів.