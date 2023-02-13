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У Туреччині врятували 6-річну дівчинку через 178 годин після землетрусу – ЗМІ

Рятувальники працюють на місці землетрусу у Туреччині, ілюстративне фото

Дівчинку на ім’я Мірай врятували з-під уламків багатоквартирного будинку в південному турецькому місті Адіяман – через 178 годин після руйнівного землетрусу, який сколихнув регіон, повідомляє Reuters.

Телеканал CNN Turk повідомив, що дівчинці шість років і що рятувальники також близькі до того, щоб дістатися до її старшої сестри.

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Землетрус магнітудою 7,8 на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався в ніч на 6 лютого внаслідок зіткнення Аравійської плити зі Східно-Європейською платформою. Ще один землетрус, магнітудою 7,7, стався в центральній частині Туреччини того ж дня.

Число загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок землетрусу сягнуло щонайменше 34 179 людей. Експерти з питань катастроф 72-годинний період вважають найбільш ймовірним для порятунку життів.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

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