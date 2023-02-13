Жертвами землетрусу в Туреччині та Сирії стали понад 34 тисячі людей

Число загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок катастрофічного землетрусу, який стався 6 лютого, сягнуло щонайменше 34 179 людей.

Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у Туреччині досягла 29 605.

Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4574 людини. Це число включає понад 3160 людей у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1414 смертей зафіксовані в контрольованих урядом частинах країни.

Землетрус магнітудою 7,8 на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався в ніч на 6 лютого внаслідок зіткнення Аравійської плити зі Східно-Європейською платформою. Ще один землетрус, магнітудою 7,7, стався в центральній частині Туреччини того ж дня.

Сотні тисяч жителів постраждалих міст залишилися без житла, зруйновано тисячі будівель.