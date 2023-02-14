Через землетрус у Туреччині загинули 5 українців, зокрема родина із Запоріжжя – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що станом на 14 лютого внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців, зокрема родина із Запоріжжя.

«Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих. Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян», – повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Також, за його словами, в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, щоб скоординувати пошуки зниклих громадян, надати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

«Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. Семеро вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (двоє можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний», – повідомив Ніколенко.

У Туреччині нині залишається працювати група українських рятувальників, яка вирушила туди 9 лютого.

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався 6 лютого в Туреччині і Сирії, перевищила 37 тисяч.