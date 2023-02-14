Від початку робіт у Туреччині українські рятувальники деблокували тіла понад 30 загиблих від землетрусу – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про результати роботи українських рятувальників у Туреччині, які допомагають у подоланні наслідків землетрусу.

«Упродовж минулої доби, 13 лютого, пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 79 зруйнованих будівель та споруд (з початку робіт - 381); розібрано 18 завалів (з початку робіт – 114); надано медичну допомогу 1 людині (з початку робіт – 7); деблоковано тіла 12 загиблих (з початку робіт – 32)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Українські рятувальники почали роботи в Туреччині 9 лютого. Очікується, що вони проведуть в Туреччині 10 днів, але цей термін за потреби можуть продовжити. Рятувальну групу з 87 осіб відрядили для допомогти у подоланні наслідків землетрусу.

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався 6 лютого в Туреччині і Сирії, перевищила 37 тисяч.