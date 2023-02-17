Через 11 днів після землетрусу в Туреччині врятували підлітка і двох чоловіків

Турецькі рятувальники витягли 14-річного хлопчика та двох чоловіків майже через 11 днів після потужного землетрусу, повідомив 17 лютого міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

14-річного Османа врятували через 260 годин після руйнівних підземних поштовхів. Міністр повідомив, що Османа доставили в лікарню в Антакʼї в зруйнованій землетрусом провінції Хатай. Рятувальники знайшли Османа після того, як почули звуки під завалами, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

Через годину рятувальники в іншому місці Антакʼї знайшли живими двох чоловіків віком 26 і 33 роки.

Землетрус забрав життя понад 41 000 людей у Туреччині та Сирії, десятки тисяч зазнали поранень і травм, мільйони залишилися без даху над головою.

Підземні поштовхи вразили 11 провінцій Туреччини. Турецькі офіційні особи заявили, що рятувальні роботи завершені в трьох провінціях – Адана, Кіліс і Шанлиурфа.