Число жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищило 41 тисячу

Жертвами землетрусу, який стався 6 лютого, в Туреччині та Сирії стала понад 41 тисяча людей, повідомляє агенція Reuters. Сотні тисяч людей в обох країнах залишилися без даху над головою, коли на вулиці фіксуються низькі зимові температури.

Попри те, що з часу стихійного лиха минув уже більш як тиждень, з-під завалів усе ще вдається витягнути живих людей. У вівторок, 14 лютого, вдалося врятувати девʼятьох потерпілих. Серед врятованих – двоє братів, віком 17 і 21 рік, яких витягли з руїн житлового будинку в провінції Кахраманмараш.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган визнав проблеми в першій реакції на землетрус магнітудою 7,8, який стався вранці 6 лютого, але заявив, що зараз ситуація під контролем. «Ми зіткнулися з одним із найбільших стихійних лих не лише в нашій країні, але і в історії людства», – сказав Ердоган у телевізійному виступі в Анкарі.