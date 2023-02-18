У Туреччині знову стався потужний землетрус

У турецькій провінції Кахраманмараш у суботу, 18 лютого, стався черговий потужний землетрус, повідомляє Нabertürk TV.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.

Про руйнування та постраждалих поки не повідомлялося.

За даними турецької обсерваторії Канділлі, після землетрусів 6 лютого зафіксовано не менше 5,8 тисяч афтершоків.

Число жертв землетрусу, який стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, перевищило 45 тисяч людей.

31-річний півзахисник збірної Гани і турецького клубу «Хатайспор» Крістіан Атсу загинув під час руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого. Про те, що тіло футболіста було знайдене під уламками будинку, де він жив, 18 лютого повідомили клуб «Хатайспор» і Федерація футболу Туреччини.

Крістіан Атсу понад 10 років грав у різних європейських футбольних лігах. Його доросла карʼєра розпочалася в 2011 році в португальському «Порту», в 2013 році він перейшов до англійського «Челсі», звідти як орендований гравець виступав у кількох клубах. У 2016 році став футболістом іншої англійської команди, «Ньюкасла», де до 2021 року був гравцем основного складу (провів за клуб понад 100 матчів). У 2014 році був учасником чемпіонату світу в складі команди Гани.