Ердоган закликав Путіна відновити переговори про «справедливий мир»

Росія та Україна мають відновити переговори для досягненн «справедливого миру», заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган своєму російському колезі Володимиру Путіну в першу річницю повномасштабного вторгнення Москви.

Анкара готова надати будь-яку допомогу, щоб допомогти зупинити «подальші втрати людей і руйнування», сказав Ердоган Путіну під час телефонної розмови, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

Обидві сторони повинні зосередитися на «розвʼязанні, заснованому на припиненні вогню та переговорах», сказав Ердоган президентові України Володимиру Зеленському в окремій телефонній розмові раніше в пʼятницю, повідомляє агенція DPA.

Зеленський на пропозицію Ердогана відреагував на пресконференції 24 лютого, вказавши на неприпустимість переговорів із російським президентом.

«Казав Ердогану – посадіть Путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг ще тоді це зробити. А зараз він вважає, що він може (організувати переговори). Там немає з ким говорити», – сказав він під час своєї пресконференції.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».