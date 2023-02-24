Блінкен: тимчасове припинення вогню дозволить Росії лише «відпочити та переозброїтися»

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг від «тимчасового або безумовного припинення вогню» у війні проти України, заявивши, що будь-який мир, узгоджений між Росією та Україною, має бути «тривалим».

«Росія використовуватиме будь-яку паузу в бойових діях, щоб консолідувати контроль над незаконно захопленими територіями та поновити свої сили для подальших атак», – сказав Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє DPA.



Тому члени Ради Безпеки не мають обманювати себе закликами до припинення вогню, сказав Блінкен, попередивши, що ця помилка була допущена ще в 2015 році після першого вторгнення Росії в Україну.



Блінкен не згадав Китай у своїй промові, але його зауваження можна витлумачити як реакцію на документ, представлений Китаєм щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні.



Мирне врегулювання має відповідати принципам Статуту ООН, продовжив Блінкен: «суверенітет, територіальна цілісність, незалежність».



«Світ має забезпечити, щоб Росія не могла просто відпочити, переозброїтися та відновити війну через кілька місяців чи років. Якщо Росія припинить воювати та піде з України, війна закінчиться», – сказав він.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».