365 днів війни очима воєнкора Радіо Свобода

24 лютого 2022 року життя українців змінилося назавжди. Межі війни, яка розпочалась в 2014 році, розширились на всю країну: багато людей втратили через неї когось рідного чи близького. Війна перестала бути абстрактною і далекою. Десятки тисяч українців та іноземців покинули свої буденні справи й вирушили захищати Україну. Мільйони українців втратили або залишили свої домівки, тікаючи від снарядів і бомб. Щодня захисники України повертаються «на щиті». Щодня ми слухаємо в новинах свіжі зведення з фронтів і повідомлення про обстріли українських міст, містечок, сіл. Українці сумують, дратуються, ненавидять. Але і радіють й пишаються, коли новини хороші.

Цей рік був довгий і повний втрат. Але були й перемоги: про Україну й її успішну боротьбу проти значно більшої Росії не перестає говорити весь світ. Якими були ці 12 місяців війни, дивіться в фотографіях кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.



