Зеленський про переговори з Путіним: «немає з ким говорити»

Президент України Володимир Зеленський заявляє про неприпустимість переговорів з російським президентом Володимиром Зеленським.

«Казав Ердогану – посадіть Путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг ще толді це зробити. А зараз він вважає, що він може (організувати переговори). Там немає з ким говорити», – сказав він під час своєї пресконференції.

Зеленський каже, що йому байдуже до того, що буде з Росією після її поразки.



«Що буде після поразки Москви? Інформаційно це на користь України. Це сигнал, що більшість країн, принаймні Європи, вірять в перемогу України, значить в поразку Москви. Що тоді буде з Росією? Чесно – мені все одно. Це їхнє питання, їхня історія, їхнє майбутнє. Я про це не думаю», – розповів президент України.



«Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції – і їхня еліта буде думати, що їм зробити всередині країни, щоб з їхньої новою політикою хтось захотів сісти за стіл (переговорів). Ми зацікавлені в цьому», – додав Зеленський.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».