Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сягнуло 50 тисяч

Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії, які сталися 6 лютого, сягнула 50 тисяч, повідомляє Reuters. У Туреччині загинули 44 218 людей, у Сирії – 5914.

Туреччина розпочала роботи з відновлення будинків: внаслідок землетрусів понад 160 тисяч будівель, у яких перебували 520 тисяч квартир, зруйновано чи пошкоджено.

Влада країни заявила, що для постраждалих встановлено 313 тисяч наметів і планується поставити 100 тисяч контейнерних будинків. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, розширене розслідування щодо будівельних підрядників, підозрюваних у порушенні стандартів безпеки: встановлено 564 підозрюваних, 160 осіб офіційно заарештовані.

У ніч на 6 лютого на південному сході Туреччини та в північно-західній Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Тисячі жителів постраждалих міст залишилися без житла, зруйновано тисячі будівель, включно з лікарнями, школами та багатоквартирними будинками. У Туреччині на три місяці оголошено надзвичайний стан.