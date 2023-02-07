Землетрус у Туреччині: посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв’язок

Посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв’язок після землетрусу, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.



«Туреччина. Оновлена інформація. Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв’язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв’язок», – написав Ніколенко у фейсбуці.

За його словами, загальна кількість звернень про громадян України в зоні стихійного лиха, зв’язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Раніше повідомлялося про 24 звернення.

Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування, даних про українців серед жертв землетрусу немає, додав речник МЗС.

Землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині і Сирії на світанку 6 лютого, поваливши цілі житлові будинки, зруйнувавши лікарні й залишивши тисячі людей без даху над головою. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в обох країнах зросла до щонайменше 4365.