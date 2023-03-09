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Туреччина блокує транзит санкційних вантажів до Росії ­– ЗМІ

Кораблі чекають проходу через турецьку протоку Босфор, фото ілюстративне

Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії, повідомляє «Коммерсант FM» із посиланням на учасників ринку.

«Ще вчора ми стали отримувати повідомлення від агентів, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина в тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не надсилають до Росії», – розповів радіостанції генеральний директор компанії «Оптімалог» Георгій Властопуло.

При цьому, як зазначила комерційна директорка компанії Transasia Logistics Валерія Савенкова, офіційних наказів і постанов влада Туреччини не публікувала, «оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для Росії».

Учасники ринку повʼязують зупинку транзиту санкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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