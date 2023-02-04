WSJ: турецькі компанії продали Росії товари для військових потреб на десятки мільйонів доларів

Турецькі компанії минулого року експортували до Росії обладнання, електроніку, запчастини й інші предмети, необхідні для її військових потреб, на десятки мільйонів доларів, пише The Wall Street Journal із посиланням на торгові дані.

За інформацією газети, щонайменше 13 турецьких компаній поставили на російський ринок на суму не менше ніж 18,5 мільйонів доларів пластмасу, гумові вироби і транспортні засоби. Їх закупили не менше ніж 10 російських фірм, які перебувають під санкціями США через їхню причетність до нападу на Україну. За даними The Wall Street Journal, турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва.

Турецькі компанії також відправили до Росії з березня по жовтень 2022 року ліфти, електрогенератори та інші товари виробництва США на суму 15 мільйонів доларів, порушуючи американський експортний контроль, спрямований на те, щоб позбавити Росію життєво важливого військового обладнання.

Серед компаній, що отримали турецьке обладнання, The Wall Street Journal згадує дочірнє підприємство російської корпорації «Тактичні ракети», що виробляє системи озброєння для російського флоту, та компанію «Промтехнологія», яка виготовляє гвинтівки. Обидві компанії перебувають у обмежувальному списку Сполучених Штатів.

Москва та Анкара публікацію видання не коментували.

За даними джерел Bloomberg, раніше Вашингтон попередив представників влади Туреччини й Об’єднаних Арабських Еміратів про те, що підтримка ними економічних та фінансових зв’язків з Росією заважає зусиллям щодо тиску на Москву.