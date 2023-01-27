Омбудсмени України, Туреччини та РФ провели переговори у режимі онлайн, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«З Шефером Малкочем та Тетяною Москальковою обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей. Адже ця зустріч є продовженням перемовин, які відбулися під час нещодавнього візиту в Анкару», – написав Лубінець у Telegram.

Як заявила Тетяна Москалькова у Telegram, було домовлено «про сприяння в обміні списками тяжко поранених, які підлягають репатріації, надання допомоги компетентним органам у поверненні громадян, які підлягають депортації».

Нещодавно українська сторона передала РФ список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які перебувають у полоні.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1600 людей.