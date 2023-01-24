Київ передав РФ список тяжкохворих і поранених українських полонених – Лубінець

Українська сторона передала Росії список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які перебувають у полоні, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають у полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я», – повідомив Лубінець.

За його словами, результати перевірки цього списку (як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні) будуть предметом подальших переговорів із РФ.

«З метою запобігання можливим маніпуляціям та поширенню недостовірної інформації, повідомляємо, що зазначений список сформовано на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – додав Лубінець, зауваживши, що його секретаріат окремих обліків не веде.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1600 людей.