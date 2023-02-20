Нідерланди повідомили, скількох російських дипломатів висилають з країни

Сімнадцять російських дипломатів мають покинути Нідерланди через рішення влади щодо урівняння чисельності дипломатичних працівників, які працюють у двох країнах. Як передає нідерландське видання NOS, про це заявив голова Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів Ян Свілленс.

Свілленс також повідомив, що Нідерланди «перестали приймати нових людей, про яких відомо, що вони є співробітниками розвідки».

У МЗС Росії, у свою чергу, заявили, що розцінюють рішення Нідерландів скоротити кількість дипломатів як «черговий недружній крок, націлений на подальшу руйнацію російсько-нідерландських відносин» і пригрозили «неминучими заходами у відповідь».

18 лютого МЗС Нідерландів заявило про обмеження кількості дипломатів РФ, що працюють в країні. Залишити Нідерланди особи, які підпадають під скорочення, мають протягом двох тижнів. Глава МЗС країни Вопке Хукстра пояснив це «таємним розміщенням співробітників розвідки як дипломатів».

За рішенням влади, у російському посольстві в Гаазі може працювати не більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Крім того, з вівторка має закритися торговельне представництво РФ в Амстердамі.