Нідерланди скорочують штат російських дипломатів у країні

Влада Нідерландів повідомила про своє рішення закрити консульство країни в російському Санкт-Петербурзі і скоротити кількість російських дипломатів, які працюють у посольстві Росії в Гаазі.

«Росія продовжує спроби ввести агентів своєї розвідки у Нідерландах під дипломатичним прикриттям», – заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра. Водночас, за його словами, Москва відмовляється надати візи нідерландським дипломатам для роботи в консульстві в Петербурзі або посольстві в Москві.

В Амстердамі зазначають, що рішення обмежити кількість російських дипломатів ухвалене з урахуванням того, щоб їхній штат відповідав числу співробітників у посольстві Нідерландів у Москві. «Тому низка російських дипломатів має залишити країну протягом двох тижнів», – йдеться у заяві МЗС Нідерландів. Там не уточнили, скільки саме дипломатів мають виїхати.

Уряд Нідерландів також наказав закрити до вівторка російське торгове представництво в Амстердамі.

У МЗС Росії заявили, що Москва відповість на рішення Нідерландів скоротити кількість російських дипломатичних співробітників.

Навесні минулого року Нідерланди оголосили про висилання 17 російських дипломатів через підозри у роботі на розвідку. Аналогічні рішення тоді були ухвалені Бельгією, Ірландією та Чехією. Після висилки в Нідерландах на той час залишалися 58 акредитованих російських дипломатів.