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Резніков про результати 10-го Рамштайну: «вселяє оптимізм»

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» по відеозв’язку почалося 15 березня

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про підсумки зустрічі Контактної групи з оборони України 15 березня.

«10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування «броньованого кулака», – перерахував голова Міноборони.

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Він подякував міністру оборони Сполучених Штатів за лідерство і «друзям за антикремлівську коаліцію за готовність стояти з Україною до перемоги».

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» по відеозв’язку почалося 15 березня. За підсумками цього засідання має відбутися брифінг Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

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