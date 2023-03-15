«Рамштайн»: розпочалася десята зустріч країн-партнерів

Розпочалося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» по відеозв'язку.

Міністр оборони США Ллойд Остін виступив зі вступним словом перед закритою частиною засідання.

«До нашої сьогоднішньої віртуальної зустрічі приєдналися члени Контактної групи з усього світу та в більшості часових поясів, включаючи друзів з Америки, Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону. Сьогодні ми збираємось, щоб переконатися, що й надалі виконуємо свої обіцянки щодо підтримки захисників України», – заявив він.

За словами глави Пентагону, країни, які беруть участь у засіданні, розуміють ставки війни – як для українського народу, так і для світу.

«Це найбільша загроза європейській безпеці з початку Холодної війни після Другої світової війни», – додав Остін.

За підсумками цього засідання має відбутися брифінг Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

Попереднє, дев’яте, засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось 14 лютого у Брюсселі. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».