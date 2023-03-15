Учасники «Рамштайну» мають знайти інноваційні рішення для виробництва боєприпасів – Остін

Учасники Контактної групи з оборони України сконцентровані на забезпеченні її довгострокової стійкості – про це заявив на відкритті зустрічі міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 15 березня.

За його словами, партнери, окрім озброєння, мають забезпечити Україну запасними частинами та пакетами обслуговування вже наданих потужностей.

«Нам також потрібно знайти шляхи забезпечити нові надання боєприпасів і систем протиповітряної оборони України. Аби збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї Контактної групи зустрілися, аби розробити інноваційні рішення для промислово-виробничих проблем», – заявив Остін.

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Він висловив впевненість, що учасники «Рамштайну» продовжать роботу над тим, аби забезпечити потреби України цієї весни й надалі.

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» по відеозв’язку почалося 15 березня. За підсумками цього засідання має відбутися брифінг Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.