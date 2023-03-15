Остін: наразі дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard

Міністр оборони Сполучених штатів Ллойд Остін заявив, що наразі дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard.



«Лише за останні три місяці члени цієї Контактної групи продемонстрували чудове лідерство у нарощуванні можливостей, необхідних Україні для захисту свого суверенітету та створення ініціативи на полі бою, включаючи понад дев’ять бригад танків та іншої броньованої техніки. Коаліція країн, які надають Україні танки Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків Leopard», – сказав він перед засіданням у форматі «Рамштайн».



За його словами, зараз «вирішальний момент» боротьби України.

«Ми всі повинні продемонструвати нашу незмінну рішучість і єдність. Це означає виконання наших зобов’язань – повністю та швидко. Ми повинні забезпечити Україну всіма можливостями для майбутньої боротьби, включаючи запасні частини та пакети технічного обслуговування для підтримки критичних можливостей, які надають члени цієї Контактної групи», – додав міністр оборони США.

15 березня розпочалося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. У березні, як повідомив очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус, Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6.

Також минулого місяця міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб Британії. За його словами, танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні.