У березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 А6 – Пісторіус

У березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6, повідомив очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу у Швеції. Про це повідомляє служба новин німецького телеканалу ARD.

За його словами, 18 танків відправлять із Німеччини, ще три – з Португалії.

А6 – одна з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.

Минулого місяця міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країнаможе запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб Британії. За його словами, танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard.