Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України – Шольц

Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти агресії Росії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.



«Тепер річна тривала підтримка України також принесла нам знання, що дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для озброєння, яке використовувалися у війні, за межами України», – сказав Шольц, якого цитує CNN.

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«Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі», – додав він.

За даними уряду Німеччини, допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на сьогодні перевищила 14 мільярдів євро.