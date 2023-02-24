Путін не досягне своїх імперіалістичних цілей, підтримка України триватиме – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у річницю російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін не досягне своїх цілей в Україні.

«Чим раніше російський президент зрозуміє, що він не досягне своєї імперіалістичної мети, тим більший є шанс, що війна скоро закінчиться. Це в руках Путіна. Він може закінчити цю війну», – сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина підтримуватиме Україну, «доки буде потрібно».

«Що нас усіх дуже вражає – це рішучість і мужність українців, як вони відстоюють свою свободу», – сказав Шольц у відеозверненні до річниці.

Він додав: «Німеччина підтримує їх у цьому – настільки сильно і настільки, скільки це знадобиться».

Уряд Німеччини, за словами Олафа Шольца, зробить усе можливе, щоб «не допустити ескалації війни між Росією та НАТО».

За даними уряду Німеччини, допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на сьогодні перевищила 14 мільярдів євро.