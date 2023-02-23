Шольц вважає, що запит України на літаки наразі не має сенсу

Питання про те, чи надавати Україні бойові літаки, «наразі не має сенсу», заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю німецькому громадському телебаченню, повідомляє Reuters.

Німеччина не має винищувачів F-16, про які просила Україна, але Шольц, якого критикували за зволікання з відправкою танків в Україну, сказав, що інші країни мали труднощі із задоволенням потреб України.



«Можливо, це свідчить про те, чому таке важливе узгодження між собою», – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини також сказав, що побоюється, що вторгнення Росії в Україну може перетворитися на «дуже тривалу війну».

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.