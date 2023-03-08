Міноборони Німеччини застерігає від поспішних висновків щодо нападів на газопроводи Nord Stream

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 8 березня застеріг від поспішних висновків про ймовірну причетність «проукраїнської групи» до підриву газопроводів «Північний потік», яким газ постачався з Росії до Німеччини.

«Можливо, це була операція під фальшивим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну, такий варіант також згадувався в повідомленнях ЗМІ», – сказав Пісторіус в інтерв’ю громадському мовнику Deutschlandfunk.

Пісторіус сказав, що потрібно дочекатися висновків розслідування, щоб можна було говорити про можливі наслідки.

7 березня видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило: нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року. Як повідомило видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

Згодом також із посиланням на джерела видання Die Zeit написало, що німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на «Північних потоках». За цими даними, човен орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям. На столі в салоні пізніше було виявлено сліди вибухівки. Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб – капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна використали підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, зараз неясно.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на публікації заявив, що Україна не причетна до підрив «Північного потоку».

У Білому домі порадили дочекатися результатів розслідувань.

Минулого місяця Росія запропонувала Раді безпеки ООН проєкт резолюції, яка, у разі схвалення, передбачала б проведення міжнародного розслідування для встановлення відповідальних за підрив газогонів.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що повідомлення New York Times «тільки доводить, що наша ініціатива про початок міжнародного розслідування під егідою генсекретаря ООН – дуже своєчасна».

«До кінця березня точно буде голосування», – сказав Полянський агентству Reuters 7 березня.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.