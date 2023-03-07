NYT: розвідка США вважає, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream

Нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року, повідомила газета The New York Times 7 березня із посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

Як пише видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

Офіційні особи США сказали NYT, що вони багато чого не знають про виконавців підриву та їхні зв’язки, а нещодавно зібрані розвіддані свідчать про те, що вони були противниками президента Росії Володимира Путіна, але не вказують, ким є члени групи, а також того, хто керував операцією чи оплачував її.

Крім того, чиновники відмовилися розголошувати характер розвідувальних даних та як вони були отримані.

Офіційно посадові особи США й України цю інформацію наразі не коментували.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

Європа різко скоротила імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії до України. 2022 року «Газпром» експортував близько 101 мільярда кубометрів газу на ринки так званого «далекого зарубіжжя» – на 46% менше, ніж 2021 року.