Росія не планує ремонтувати «Північні потоки» – Reuters

Росія має намір законсервувати пошкоджені нитки газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», планів з ремонту або відновлення їхньої роботи немає, повідомляє агенція Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Одне джерело сказало, що Москва вважає проєкт «похованим». Два інші заявили, що газопроводи будуть законсервовані для можливого відновлення роботи в майбутньому – зараз Кремль не бачить перспектив поліпшення відносин із Заходом. Ще одне джерело підтвердило, що сторони розглядають можливість консервації.

«Газпром» і компанія Nord Stream AG, яка керує газопроводами, не відповіли на прохання Reuters про коментар. Німецька компанія E.ON – міноритарний акціонер Nord Stream AG – сказала, що «наскільки їй відомо», жодного рішення ні за, ні проти відновлення пошкоджених труб не ухвалено.

Консервація, передбачає Reuters, означатиме герметизацію місць розриву та покриття труб антикорозійним матеріалом.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винні ще встановлюються. Влада США, Великої Британії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники.

Європа різко скоротила імпорт російських енергоносіїв після вторгнення Росії до України. 2022 року «Газпром» експортував близько 101 мільярда кубометрів газу на ринки так званого «далекого зарубіжжя» – на 46% менше, ніж 2021 року.