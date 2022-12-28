«Газпром» експортував найнижчий з 2000 року обсяг газу за кордон – Reuters

Російський газовий монополіст «Газпром» у 2022 році експортував близько 101 мільярда кубометрів газу на ключові ринки. Це мінімальний показник з 2000 року, повідомляє агенція Reuters з посиланням на голову компанії Олексія Міллера.

Повідомляється, що цьогоріч постачання палива за кордон впало на 46% порівняно з минулим роком. Тоді «Газпром» експортував на ключові ринки 185 мільярдів кубометрів газу. З 2000 року цей показник не опускався нижче за 120 мільярдів кубометрів на рік.

Видобуток газу «Газпромом» склав 412,6 мільярда кубометрів. Це майже на 20% нижче за показник минулого року і є мінімальним значенням з 2008 року.

У липні «Газпром» почав скорочувати постачання газу до Європи трубопроводом «Північний потік». У вересні обидві труби «Північного потоку-1» та одна з труб «Північного потоку-2» були виведені з ладу. Розслідуванням інцидентів займаються у Німеччині, Данії та Швеції. Влада США, Великобританії та ЄС заявила про цілеспрямовану диверсію. Володимир Путін звинуватив у цьому «англосаксів».