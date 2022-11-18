На місці вибухів «Північних потоків» знайшли сліди вибухівки – слідство

На місці вибухів на газопроводах системи «Північний потік» виявили «сторонні предмети» та сліди вибухівки. Про це 18 листопада заявила служба державної безпеки Швеції.

Учасники розслідування підтвердили, що на газопроводах системи «Північний потік» відбулася серйозна диверсія, йдеться у повідомленні відомства. Крім того, під час огляду місця події було задокументовано сам район та великі пошкодження газопроводів внаслідок вибухів.

Обидві труби «Північного потоку-1» та одна з труб «Північного потоку-2» були виведені з ладу наприкінці вересня. Моніторингові служби прилеглих країн зафіксували сейсмічну активність у районі аварії, що дозволило припустити факт вибухів. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу. «Північний потік-2» був побудований також для експорту російського природного газу в Європу, але через напад Росії на Україну не був введений в експлуатацію.

На момент аварії постачання газу до Європи по «Північному потоку-1» також було припинене «Газпромом», чиє керівництво послалося на технічні причини.

Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники. МЗС Росії повідомило, що Москва не визнаватиме результатів розслідування європейських країн, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці. Президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом і заявив, що за ним стоїть «диверсія англосаксів».

Європейські країни також вважають за аварію результатом диверсії. Однак, за даними Wall Street Journal, багато осіб, причетних до розслідування, підозрюють, що за ймовірною диверсією може стояти сама Росія. Вони вважають, що, залишивши неушкодженою одну нитку «Північного потоку-2», Москва хоче змусити владу Німеччини сертифікувати роботу газопроводу.