Nord Stream AG завершила «збір первинних даних» на місцях вибухів газопроводу

Компанія Nord Stream AG, яка керувала газопроводами «Північний потік-1» і «Північний потік-2», повідомила про завершення «збору первинних даних» на місці пошкодження, яке сталося у виключній економічній зоні Швеції.

«За попередніми результатами огляду місця пошкодження, на дні моря на відстані близько 248 метрів один від одного виявлені техногенні кратери глибиною від трьох до пʼяти метрів. Ділянка труби між вирвами зруйнована, радіус розльоту уламків труби не менш як 250 метрів. Експерти продовжують аналізувати отримані дані», – ідеться в повідомленні на сайті компанії 2 листопада.

Розслідування вибухів було ініційоване російською стороною: 51% акцій Nordstream AG належать «Газпрому» – власнику обох «Північних потоків». Окремі розслідування інциденту також ведуть влада Швеції, Данії та Німеччини, в чиїх територіальних водах розташовані газопроводи. Про спільне розслідування країни домовитися не змогли, а також відмовилися залучити Росію до розслідування.

Обидві труби «Північного потоку-1» та одна з труб «Північного потоку-2» були виведені з ладу наприкінці вересня. Моніторингові служби прилеглих країн зафіксували сейсмічну активність у районі аварії, що дозволило припустити факт вибухів. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу. «Північний потік-2» був побудований також для експорту російського природного газу в Європу, але через напад Росії на Україну не був введений в експлуатацію.

На момент аварії постачання газу до Європи по «Північному потоку-1» також було припинене «Газпромом», чиє керівництво послалося на технічні причини.

Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники. МЗС Росії повідомило, що Москва не визнаватиме результатів розслідування європейських країн, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці. Президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом і заявив, що за ним стоїть «диверсія англосаксів».

Європейські країни також вважають за аварію результатом диверсії. Однак, за даними Wall Street Journal, багато осіб, причетних до розслідування, підозрюють, що за ймовірною диверсією може стояти сама Росія. Вони вважають, що, залишивши неушкодженою одну нитку «Північного потоку-2», Москва хоче змусити владу Німеччини сертифікувати роботу газопроводу.