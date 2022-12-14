Канада повертає санкції щодо турбін Nord Stream 1

Канада заявляє, що скасовує тимчасову відмову від санкцій, яка дозволяла відремонтувати в Монреалі турбіни для «Північного потоку-1», найбільшого російського газопроводу до Європи, і повернути їх до Німеччини. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Канада ухвалює це рішення, визнаючи, що обставини, пов’язані з наданням відмови, змінилися, вона більше не відповідає призначеній меті», – заявили міністр закордонних справ Мелані Джолі та міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон у спільній заяві 14 грудня.

«Північний потік-1» був зупинений на ремонт 31 серпня, але так і не був відновлений, а згодом був пошкоджений вибухами у вересні.

Влітку ччерез запроваджені Канадою санкції проти Росії виникли труднощі в обслуговуванні газопроводу «Північний потік – 1». У російському «Газпромі» пояснили різке скорочення поставок газу до Європи в червні рішенням канадської влади не повертати до Росії газові турбіни німецької фірми Siemens, які перебували в Канаді.

Після прохань з боку Берліна у липні Канада зробила виняток із санкцій і повернула Німеччині російські турбіни.