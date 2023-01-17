Нафтогазова компанія Wintershall Dea оголосила про вихід із Росії

Наглядова рада німецької нафтогазової компанії Wintershall Dea схвалила рішення правління про вихід із Росії. Компанія має намір повністю піти, дотримуючись усіх законів і нормативних актів, ідеться в пресрелізі.

«Продовжувати роботу в Росії недоцільно. Агресивна війна Росії в Україні, несумісна з нашими цінностями, зруйнувала співпрацю між Росією та Європою. Обмеження на діяльність західних компаній у країні, запроваджені урядом Росії, та зовнішнє втручання у діяльність нашого спільного підприємства унеможливили роботу Wintershall у Росії, а також призвели до економічної експропріації спільних підприємств», – заявив генеральний директор компанії Маріо Мерен.

Збитки від списання російських активів оцінюються в 5,3 мільярда євро.

Wintershall Dea – найбільша нафтогазова компанія в Європі. 67% акцій концерну належить найбільшому світовому хімічному виробнику BASF, ще 33% – інвестиційній компанії LetterOne, заснованій російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Олексієм Кузьмичовим.

Компанія веде видобуток газу та нафти в Норвегії, Німеччині, працює в Латинській Америці, Єгипті та на Близькому Сході. У Росії Wintershall Dea разом із «Газпромом» розробляє Південно-Російське нафтогазове родовище. Їй також належить 15,5% Nord Stream AG, що управляє газопроводами «Північний потік» та «Північний потік-2».

У листопаді 2022 року, за даними Reuters, влада Німеччини вела переговори з Wintershall Dea після повідомлень про те, що видобуток російського газового конденсату компанією допомагає підтримувати військову операцію в Україні. У самій компанії ці звинувачення відкинули.