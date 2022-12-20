У Росії повідомляють про вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород

У російському регіоні Чувашії стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Про це повідомило державне російське агентство новин ТАСС із посиланням на регіональне відділення Міністерства з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За словами співрозмовника агентства з МНС, біля села Ямбахтіно, приблизно за 50 кілометрів на південь від Чебоксар, стався витік із подальшим загорянням на підземному газопроводі.

За даними телеграм-каналу SHOT, у Ябахтіні пошкоджений один будинок та припаркований автомобіль.

Видання Mash повідомляє, що в районі пожежі дуже висока температура, і жителі не можуть підійти до своїх будинків.

За попередніми даними, вибух стався під час будівельно-монтажних робіт. Що саме спричинило інцидент, поки не повідомляють. Інше державне російське агентство «РИА Новости» пише, що роботи вела компанія «Газпром Трансгаз Нижній Новгород».

Уренгой – Помари – Ужгород – це експортний російський газопровід із Сибіру до Європи через територію України. Трубопровід перетинає російсько-український кордон у районі станції «Суджа» у Курській області РФ.