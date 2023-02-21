Вибухи на Nord Stream: розслідування Данії, Швеції та Німеччини тривають

Міністерства закордонних справ Данії, Швеції та Німеччини заявили 21 лютого в листі, надісланому до Ради Безпеки ООН, що розслідування вибухів, які торік пошкодили газопроводи Nord Stream, тривають і наразі невідомо, коли вони завершаться.

Рада Безпеки збирається пізніше цього дня, щоб обговорити «диверсію» після того, як Москва попросила провести незалежне розслідування атак на трубопроводи.

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Швеція та Данія, у виключних економічних зонах яких сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи, що транспортують природний газ з Росії до Німеччини, були підірвані умисно, пише Reuters.

27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG повідомила про «безпрецедентні руйнування», що сталися «на трьох нитках морських газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Шведські сейсмологи зареєстрували 26 вересня два вибухи на маршрутах залягання трубопроводів. У Росії в руйнуванні газогонів звинувачують країни Заходу.