У Білому домі порадили дочекатися результатів розслідувань у справі про підрив Nord Stream

Речник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи появу в західній пресі даних про ймовірну причетність «проукраїнськиої групи» до підриву газопроводів «Північний потік», яким газ постачався з Росії до Німеччини, заявив, що Вашингтон чекає на завершення поточних розслідувань у Німеччині, Швеції та Данії.

«Ми вважаємо, і президент казав про це, що це диверсія. Але нам потрібно дати завершити ці розслідування, і лише тоді ми повинні дивитися на те, які подальші дії можуть або не можуть бути доцільними», – сказав Кірбі, якого цитує агентство Reuters.

Водночас Німеччина заявила 7 березня, що вона взяла до уваги повідомлення видання New York Times, але її власне розслідування ще не дало результатів.

Минулого місяця Росія запропонувала Раді безпеки ООН проєкт резолюції, яка, у разі схвалення, передбачала б проведення міжнародного розслідування для встановлення відповідальних за підрив газогонів.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що повідомлення New York Times «тільки доводить, що наша ініціатива про початок міжнародного розслідування під егідою генсекретаря ООН – дуже своєчасна».

«До кінця березня точно буде голосування», – сказав Полянський агентству Reuters 7 березня.

Раніше сьогодні видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило: нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року.

Як пише видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

Згодом також із посиланням на джерела видання Die Zeit написало, що німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на «Північних потоках».

За цими даними, човен орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям. На столі в салоні пізніше було виявлено сліди вибухівки.

Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб – капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна використали підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, зараз неясно.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на публікації заявив, що Україна не причетна до підрив «Північного потоку».

«Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо «проукраїнських груп із підриву». Що сталося з «Північними потоками»? «Вони затонули», як кажуть у самій РФ…», – написав чиновник у твітері.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

Європа різко скоротила імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії до України. 2022 року «Газпром» експортував близько 101 мільярда кубометрів газу на ринки так званого «далекого зарубіжжя» – на 46% менше, ніж 2021 року.