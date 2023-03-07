«Цікаві теорії» – у Зеленського прокоментували дані про підрив Nord Stream «проукраїнськими групами»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в західній пресі даних про імовірну причетність «проукраїнських груп» до підриву газопроводів «Північний потік», яким газ постачався з Росії до Німеччини.

«Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо «проукраїнських груп із підриву». Що сталося з «Північними потоками»? «Вони затонули», як кажуть у самій РФ…» – написав чиновник у твітері.

Раніше 7 березня видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило: нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року.

Як пише видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

Офіційно посадові особи США й України цю інформацію наразі не коментували.

Згодом також із посиланням на джерела видання Die Zeit написало, що німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на «Північних потоках».

За цими даними, човен орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям. На столі в салоні пізніше було виявлено сліди вибухівки.

Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб – капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна використали підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, зараз неясно.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винних ще встановлюють. Влада США, Великої Британії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники.

У Білому домі заперечили причетність до підриву газогонів. Українська влада і військова розвідка також заявляли, що не причетні до нападу і не знають, хто його здійснив.

Європа різко скоротила імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії до України. 2022 року «Газпром» експортував близько 101 мільярда кубометрів газу на ринки так званого «далекого зарубіжжя» – на 46% менше, ніж 2021 року.