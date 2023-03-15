Остін провів розмову із Шойгу щодо збиття американського безпілотника над Чорним морем

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з головою Міноборони Росії Сергієм Шойгу щодо інциденту з перехопленням російським літаком американського безпілотника Reaper. Про це Міноборони США повідомило 15 березня.

За повідомленням, Остін обговорив із Шойгу «непрофесійну, небезпечну і недбалу поведінку російських повітряних сил у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем».

«Міністр Остін наголосив, що Сполучені Штати продовжать літати й діяти будь-де, де це дозволяє міжнародне право», – йдеться в заяві.

На брифінгу за підсумками зустрічі «Рамштайн» Остін не став вдаватися в деталі розмови, але зазначив, що вважає важливою продовження комунікації з російською стороною.

Читайте також: Інцидент зі збиттям безпілотника США над Чорним морем «розслідується» – Блінкен

«Ми сприймаємо будь-яку можливість ескалації дуже серйозно, тому я вважаю важливим тримати відкритими канали комунікації. Я вважаю ключовою можливість зняти слухавку і зв’язатися одне з одним, і думаю, що це допоможе запобігти прорахункам надалі», – заявив голова американського Міноборони.

Крім того, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що з безпілотника були дистанційно видалені всі дані, які могли б становити цінність.

Раніше Міноборони Росії також заявило про телефонну розмову.

Безпілотник MQ-9 Reaper виконував «звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі» 14 березня, коли два російські літаки Су-27 перехопили його, йдеться в заяві американських військових. Один із російських літаків врізався в безпілотник, що призвело до «аварії та повної втрати» дрона.