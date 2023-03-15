Американський безпілотник не становив загрози для Росії – Ігнат про інцидент у Чорному морі

Один розвідувальний безпілотник США не ніс загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі, а розвідувальні апарати, які перебувають у повітрі над акваторією Чорного моря, проводять моніторинг лінії розмежування – про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Він моніторив повітряну обстановку. Чорне море – це не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі вважають. Вихід в яке (Чорне море – ред.) мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Вони (росіяни – ред.) ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи піднімають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що», – сказав речник.

За словами Ігната, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, безпілотні літальні апарати стежили за лінією розмежування із ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей, що були окуповані з 2014 року російськими силами).

Нині БПЛА сил НАТО в Європі продовжують виконувати завдання, зокрема й стежити за бойовими діями на території України.

«Цей безпілотник (MQ-9 Reaper), та інші БПЛА, які в Чорноморському басейні підтримують своїх союзників НАТО (безпілотники RC-135, H10 Poseidon, RQ-4 Global Hawk), ще задовго до повномасштабного вторгнення моніторили лінію розмежування в Україні з ОРДЛО. Ці безпілотники фактично щодня виконують свої місії в Чорному морі, а також за погодженням із українською стороною моніторили лінію розмежування і дивилися за дотриманням режиму тиші. А також і інші функції», – додав він.

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.

«Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли можуть виникнути ненавмисні зіткнення або ненавмисні інциденти між Російською Федерацією та Сполученими Штатами», – сказав Антонов.

Посол також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції». «Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.