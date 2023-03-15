ISW: «небезпечної ескалації» між США і Росією через інцидент із дроном не буде

Інцидент із американським безпілотником у Чорному морі не призведе до прямого конфлікту між США і Росією, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські війська десятиліттями використовували примусову тактику щодо літаків і кораблів США та союзників на багатьох театрах, не викликаючи конфлікту. Президенти США і Росії зберігають повну свободу вибирати, як реагувати на такі інциденти, і в таких ситуаціях ескалація не є автоматичною», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що, зважаючи на неодноразові зобов’язання президента США Джо Байдена уникати залучення американських військ до прямого конфлікту з Росією, а також «чітке й неодноразово демонстроване» небажання Кремля вступати у війну з НАТО, «немає ніяких причин, щоб такі інциденти спричиняли небезпечну ескалацію».

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.

«Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли можуть виникнути ненавмисні зіткнення або ненавмисні інциденти між Російською Федерацією та Сполученими Штатами», – сказав Антонов.

Посол також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції». «Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.