Москва не хоче конфронтації – посол Росії Антонов після збиття безпілотника США

Москва не хоче «конфронтації» зі США, заявив посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, який призвів до збиття американського безпілотника Reaper над Чорним морем.

«Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли можуть виникнути ненавмисні зіткнення або ненавмисні інциденти між Російською Федерацією та Сполученими Штатами», — сказав Антонов.

Дипломат пробув у Державному департаменті трохи більш як пів години. Антонов сказав, що помічниця держсекретаря Карен Донфрід висловила стурбованість США щодо інциденту. За словами посла, у сторін «є деякі розбіжності» щодо інциденту.

«Мені здається, що була конструктивна розмова з цього приводу. Я чув її зауваження, сподіваюся, вона зрозуміла те, що я сказав», – сказав Антонов у відповідь на запитання CNN.

Посол повторив позицію міністерства оборони Росії, яке стверджує, що жодний російський літак не контактував із американським безпілотником.

Антонов також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції». «Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

14 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські військові втратили дрон через пошкодження, яких він зазнав під час перехоплення. У заяві американських військових йдеться, що один із двох російських винищувачів, які пролетіли поблизу безпілотника, зачепив гвинт літака, що є порушенням міжнародного права.