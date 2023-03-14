Вашингтон повідомив про зіткнення дрона США і російського Су-27 над Чорним морем

США повідомили 14 березня про аварію в Чорному морі свого розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper, який, як стверджується, виконував завдання в міжнародному просторі.

За повідомленням Служби поширення візуальної інформації Міністерства оборони США (DVIDS), два російські Су-27 здійснили «небезпечне і непрофесійне» перехоплення американського апарата. Один із російських винищувачів близько сьомої години ранку зачепив гвинт безпілотника, внаслідок чого американським силам довелося дрон збити, кажуть в американському командуванні.

Цей інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до того, що він небезпечний та непрофесійний, йдеться в повідомленні.

«Наш апарат MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9»,– заявив генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі та Африці. За його словами, дії російської сторони «ледь не призвели до краху обох одиниць авіатехніки».

Міноборони РФ інцидент не коментувало.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що безпілотник не становив загрози. Він особливо наголосив, що апарат перебував у міжнародному повітряному просторі.

«Президент Байден поінформований про те, що сталося», – додав Кірбі.

За його словами, російські перехоплення літаків і безпілотників непоодинокі, але це перший випадок, коли американський апарат упав у Чорне море.

«Ми постійно здійснюємо польоти в цьому повітряному просторі вже рік, і ми продовжимо це робити», – сказав Джон Кірбі.

MQ-9 Reaper вважається основним ударним безпілотником на озброєнні США. Дрон здатний розвивати швидкість понад 400 км/год і перебувати у повітрі до 24 годин.