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01 грудня 2020, Київ 20:35
Новини | Події

Українська протиповітряна оборона тренуватиметься збивати американські безпілотники

Американський безпілотник MQ-9 Reaper

Українська протиповітряна оборона тренуватиметься збивати американські безпілотники, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

У ЗСУ зазначили, що вперше на території України безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper спробує здолати українську ППО на західному кордоні нашої держави.

Навчання відбуваються в зоні відповідальності повітряного командування «Захід».

Тимчасовий виконувач обов’язків командувача повітряного командування «Захід» генерал-майор Дмитро Карпенко заявив, що мета заходу – обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема, проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛА MQ-9 Reaper.

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